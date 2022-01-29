زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جزر كيرماديك بالمحيط الهادئ

وكالات:

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 4.6 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك في المحيط الهادئ، وهي جزر تقع بين نيوزيلندا وتونجا.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الهيئة في البداية أن قوة الزلزال 6.6 درجة وعلى عمق 33 كيلومتراً، ولكنها عدّلت شدته وعمقه لاحقاً.

وقال نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي)، إنه من غير المتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي.