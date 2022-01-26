إيران مستعدة لخوض مفاوضات نووية مع أمريكا

طهران - (د ب أ)

ألمحت القيادة الإيرانية إلى رغبتها في خوض محادثات مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات النووية في فيينا، وفقًا لتقرير إخباري.

وحملت الصفحة الأولى من عدد اليوم الأربعاء من صحيفة "شرق" الإيرانية العنوان الرئيسي "الموافقة على المفاوضات المباشرة".

واستبعدت إيران حتى الآن التواصل المباشر مع الولايات المتحدة في فيينا، لكنها قد تغير المسار، وفقا للصحيفة.

وألمح المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إلى احتمال حدوث ذلك، مشيرا إلى أن "التفاوض مع العدو في مراحل معينة لا يجب أن يعتبر استسلاما". وينص الدستور على أن القرار النهائي يرجع للمرشد الأعلى في كافة الأمور الاستراتيجية.

وسار مكتب الرئيس الإيراني في نفس الاتجاه، حيث قال الرئيس إبراهيم رئيسي "إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات، سيكون التواصل المباشر ممكنا للغاية".