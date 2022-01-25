المستشار الألماني يحذر روسيا من عواقب مهاجمة أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا مجددا من عواقب شن هجوم على أوكرانيا.

وخلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديوان المستشارية، قال شولتس في برلين اليوم الثلاثاء إن الوضع بطول الحدود الروسية الأوكرانية صعب للغاية.

وأضاف شولتس: "هناك الكثير من القوات المتمركزة هناك ولهذا السبب فإن من الضروري الإسهام بكل شيء بحيث يتطور الموقف على نحو مختلف عما يُخْشَى منه في بعض الأحيان حاليا".

وتابع شولتس: "ولهذا السبب فنحن ننتظر أيضا من روسيا خطوات واضحة تسهم في تهدئة الموقف، ونحن جميعا متفقون على أن أي عدوان عسكري سيجر عواقب وخيمة".

تجدر الإشارة إلى أن الغرب يتخوف من احتمال تخطيط الكرملين لغزو أوكرانيا وذلك على خلفية الحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وثمة احتمال أيضا بأن الغرض من هذا الحشد الروسي هو إثارة المخاوف من أجل دفع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تقديم تنازلات بخصوص مطالب موسكو بالحصول على ضمانات أمنية من الحلف الغربي.