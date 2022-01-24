أوكرانيا: وصول الدفعة الثانية من الأسلحة الأمريكية

11:30 ص الإثنين 24 يناير 2022
أوكرانيا: وصول الدفعة الثانية من الأسلحة الأمريكية

أزمة أوكرانيا

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كييف –(أ ش أ):

هبطت طائرة تحمل مساعدات دفاعية أمريكية تزن 80 طنًا من الأسلحة موجهة إلى أوكرانيا، وهي الدفعة الثانية من صفقة بقيمة 200 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين إن "الطائرة الثانية في كييف تحمل أكثر من 80 طناً من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا من أصدقائنا في الولايات المتحدة، قائلا "هذه ليست النهاية".

جدير بالذكر أنه في ليلة 22 يناير، وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الدفاعية الأمريكية إلى مطار بوريسبيل الدولي بالعاصمة كييف، في إطار حزمة قيمتها 200 مليون دولار وافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر 2021.

هذا المحتوى من

Asha
أوكرانيا الأسلحة الأمريكية مساعدات دفاعية أمريكية

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