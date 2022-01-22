آبي أحمد يرحب بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لإثيوبيا

05:35 م السبت 22 يناير 2022
آبي أحمد يرحب بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لإثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

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أديس أبابا - (د ب أ)

رحب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم السبت، بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) لبلاده.

وقال أحمد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يسرني أن أرحب اليوم بالجنرال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان الشقيقة.

وأضاف: "أود أن أعرب مرة أخرى عن تقديري للروابط التاريخية العميقة التي تربط بين شعبينا".

ووصل حمدان دقلو اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكان في استقباله بمطار بولي الدولي وزير الدفاع الاثيوبي أبراهام بلاي ومدير المخابرات وعدد من المسؤولين في الحكومة الاثيوبية،إلى جانب طاقم السفارة السودانية بأديس أبابا يتقدمهم السفير جمال الشيخ.

وتأتي زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى إثيوبيا لبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة. ومن المقرر أن يجري الفريق اول دقلو محادثات مع عدد من المسؤولين في جمهورية اثيوبيا، بحسب "سونا".

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