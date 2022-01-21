الكويت.. السيطرة على حريق محدود لخط الفحم

الكويت - أ ش أ

أعلنت شركة البترول الكويتية، السيطرة على حريق محدود نشب، فجر اليوم الجمعة، في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي بمنطقة الشعيبة الصناعية.

وأكدت الشركة، في بيان نشر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، وأنه تم إيقاف عمليات تصدير الفحم مؤقتًا لحين تأمين سلامة الموقع.