كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى اقل من 4 آلاف

05:04 ص الأحد 02 يناير 2022
كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى اقل من 4 آلاف

الاصابات بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

تراجعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تحت مستوى 4 آلاف إصابة، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 3833 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 3683 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 639 ألفا و 83 حالة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5694 حالة وفاة.

وسجلت البلاد 93 حالة إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون مما رفع العدد الإجمالي للمصابين به إلى 1207.

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