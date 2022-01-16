بعد حفلات حظر كورونا.. "المحافظين" يدعو جونسون لمعالجة ثقافة حكومته

لندن- (د ب أ):

طالب حزب المحافظين البريطاني، الأحد، من رئيس الوزراء بوريس جونسون بمعالجة ثقافة حكومته، وذلك بعد حفلات "حظر كورونا".

وقال رئيس حزب المحافظين البريطاني أوليفر داودن، إنه من الضروري أن يعالج رئيس الوزراء ثقافة حكومته التي نتج عنها إقامة حفلات عديدة للعاملين في مقر إقامته خلال فترات الإغلاق العام لمكافحة كورونا.

واعتذر جونسون لحضوره حفلا في حديقة داوننج ستريت مقر إقامته في مايو 2020، عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار مشروباتهم لإقامة الحفل، في وقت كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريبا.

ووسط غضب شعبي بريطاني من أن الحكومة لم تلتزم بالقواعد التي فرضتها على الناس خلال الجائحة، تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.

وصرح داودن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الأحد: "نحتاج إلى أن نصل إلى الحقائق وعندها على رئيس الوزراء الرد بفعالية ومعالجة ثقافة داوننج ستريت".

وتسببت الفضيحة في مطالب باستقالة جونسون من بينها مطالب من داخل حزب المحافظين، كما أظهرت استطلاعات للرأي تراجعا كبيرا في شعبية الحزب وتفوق حزب العمال المعارض عليه.