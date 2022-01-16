أردوغان: تركيا "دولة لا تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها"

وكالات:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا "تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال افتتاحه مصنعا للورق، الأحد، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأوضح أردوغان أن "تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها، كما تدعي المعارضة، بل على العكس تماما، تحولت إلى مركز تصنيع إقليمي لأفريقيا وآسيا وأوروبا".

وأضاف أن "حكومة بلاده لا تميز بين مستثمر محلي أو أجنبي، وتقف إلى جانب كل من يثق بالاقتصاد التركي".

وعن مصنع الورق الجديد، أشار أردوغان في كلمته إلى أنه "سينهي واردات الورق إلى تركيا والبالغة قيمتها 250 مليون دولار سنويا".

كما ذكر أنه في الوقت ذاته "سيصدر المصنع الجديد ورقا بقيمة 200 مليون دولار سنويا".

كان أردوغان، قد عبر في وقت سابق، عنه حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده 36.1% عام 2021.

وقال إن "ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.

وأوضح أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.