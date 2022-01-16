أردوغان: تركيا "دولة لا تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها"

02:02 م الأحد 16 يناير 2022
أردوغان: تركيا "دولة لا تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها"

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

وكالات:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا "تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال افتتاحه مصنعا للورق، الأحد، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأوضح أردوغان أن "تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها، كما تدعي المعارضة، بل على العكس تماما، تحولت إلى مركز تصنيع إقليمي لأفريقيا وآسيا وأوروبا".

وأضاف أن "حكومة بلاده لا تميز بين مستثمر محلي أو أجنبي، وتقف إلى جانب كل من يثق بالاقتصاد التركي".

وعن مصنع الورق الجديد، أشار أردوغان في كلمته إلى أنه "سينهي واردات الورق إلى تركيا والبالغة قيمتها 250 مليون دولار سنويا".

كما ذكر أنه في الوقت ذاته "سيصدر المصنع الجديد ورقا بقيمة 200 مليون دولار سنويا".

كان أردوغان، قد عبر في وقت سابق، عنه حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده 36.1% عام 2021.

وقال إن "ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.

وأوضح أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.

رجب طيب أردوغان تركيا الطماطم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1101

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

924

متعافون اليوم

398879

إجمالي الإصابات

22123

إجمالي الوفيات

332531

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا