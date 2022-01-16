كورونا عالميًا: الإصابات 326.2 مليون.. وجرعات اللقاحات 9.6 مليار

10:42 ص الأحد 16 يناير 2022
كورونا عالميًا: الإصابات 326.2 مليون.. وجرعات اللقاحات 9.6 مليار

اصابات كورونا

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قفز إلى نحو 326.2 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 9.6 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 326 مليونا و190 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و535 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و614 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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