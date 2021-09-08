بلينكن يدعو طالبان إلى تشكيل حكومة شاملة تحترم الحقوق الأساسية

وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الأربعاء، طالبان إلى تشكيل حكومة شاملة تحترم الحقوق الأساسية، والسماح بمرور آمن للمواطنين الأجانب والأفغان الذين يريدون مغادرة أفغانستان.

وحث بلينكن، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، الدول المشاركة في مؤتمر عبر الفيديو الأربعاء بشأن الوضع في أفغانستان، إلى الوحدة لتخفيف الأزمة الإنسانية المحتملة في البلاد.

وأكد أن بلاده ستواصل استخدام الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية لدعم حقوق الشعب الأفغاني خاصة حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح أفغانستان ملاذًا آمنًا للإرهاب.