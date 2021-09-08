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الخارجية السودانية تستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور جثث في نهر حدودي

06:42 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الخارجية السودانية تستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور جثث في نهر حدودي

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم - (بي بي سي)

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها استدعت سفير أديس أبابا لدى الخرطوم لإبلاغه بالعثور على 29 جثة على ضفاف نهر متاخم لإثيوبيا، تعود لإثيوبيين من جماعة تيجراي العرقية.

وذكرت الوزارة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أنها استدعت السفير في 30 من أغسطس وتم إبلاغه بالعثور على الجثث على الجانب السوداني من نهر ستيت، الذي يعرف في إثيوبيا باسم تيكيزي، وذلك خلال الفترة ما بين 26 يوليو والثامن من أغسطس.

وأضاف البيان أن تحديد هويات الجثث تم بواسطة بعض الإثيوبيين المقيمين في منطقة ود الحليو، شرقي السودان.

ولم يذكر البيان شيئا عما يعتقد أنها أسباب وملابسات الوفاة. كما لم يرد أي تعليق من وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية حتى الآن.

هذا المحتوى من

BBC
وزارة الخارجية السودانية إثيوبيا جماعة تيجراي العرقية

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