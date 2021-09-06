رئيس الأركان الإسرائيلي: لدينا خطط متنوعة عندما نقرر مهاجمة إيران

تل ابيب - (د ب أ)

قال رئيس اركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي أنه سوف يكون لدي بلاده عددًا من الخطط المتنوعة الممكنة حال قرر المستوى السياسي مهاجمة إيرن.

وعبر كوخافي في مقابلة خاصة مع موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي نشرت مساء اليوم الاثنين عن افتخاره بما حققته الضربات الإسرائيلية في سورية وساحات أخرى، وقال إن التواجد الإيراني في الساحة الشمالية انخفض بشكل كبير، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي ينشط في عدد من الساحات في المنطقة.

وبحسب المقابلة، فان العمليات الاسرائيلية ضد إيران وأذرعها في الشرق الأوسط، تجري في إطار ما يطلق عليه "المعركة ما بين الحروب"، وكما يعرف أحيانًا بالنشاطات السرية للأجهزة الأمنية خارج الحدود الإسرائيلية.

وقال كوخافي إن "العمليات التي نقوم بها لها عدد من الاهداف ، ليس فقط بالنسبة لإيران. الهدف المركزي هو تقليص التواجد الايراني في الشرق الاوسط بالتشديد على سوريا، وفي أماكن أخرى.هذه العمليات تحدث في كل أنحاء الشرق الاوسط، هي أيضا ضد حماس وحزب الله، والإيرانيين وأحيانا ضد منظمات أخرى".

وأضاف أن الجيش الاسرائيلي لا يدافع فقط جوًا وبحرًا وبرًا، هو يتخطى الحدود وينشط في اماكن اكثر عمقا، 360 درجة في كل الشرق الاوسط،ولكن عمومًا الإتجازات كبيرة وتحسن الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل، ما دمت تقتلع وتدمر تهديدات كان من الممكن أن تنتشر حول حدودك هكذا سيكون الوضع أفضل.

وتابع رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية أن السنة القادمة ستكون مليئة بالتحديات بسبب العدد الكبير من الساحات التي ينشط بها الجيش الاسرائيلي.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينيت،قد صرح في اجتماع لحكومته بإن بلاده لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، داعيا القوى العظمى إلى "الاستيقاظ" قبل العودة للاتفاق النووي مع طهران.

من جانبها توعدت أيران برد قوى على أي تهديد لأراضيها.