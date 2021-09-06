الحكومة الفلسطينية تحدد ديسمبر المقبل لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

رام الله - (د ب أ)

حددت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، ديسمبر المقبل موعدا لإجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجالس البلديات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أن مجلس وزرائها حدد 11 من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات في المناطق المصنفة "ج"، والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الحكومة أنه سيجري الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات للهيئات المحلية المصنفة (أ، ب) لاحقاً "وفق الظروف الصحية والمصلحة الوطنية".

ولم يصدر تعقيب فوري عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على غزة منذ منتصف عام 2007 بشأن موقفها من إجراء الانتخابات المحلية في القطاع.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة.

من جهة أخرى قررت الحكومة "منع التجمهر والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات بمختلف أشكالها، وذلك بعد 3 أيام من تاريخه لإعطاء فرصة للمواطنين لترتيب أوضاعهم" ضمن تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحذرت من ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، داعية المواطنين الفلسطينيين لزيادة الإقبال على تلقي التطعيم لحماية أنفسهم وتحصين مجتمعهم من الفيروس.