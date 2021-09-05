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كوريا الجنوبية تسجل 1490 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

07:45 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1490 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 260 ألفا و 403 حالات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2321.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 30 مليون شخص، أي نحو 4ر58 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

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