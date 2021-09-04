وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عبد الأمير قبلان

بيروت - (د ب أ)

غيب الموت مساء اليوم السبت رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، "بمزيد من الرضا والتسليم، إلى المسلمين والعرب واللبنانيين عموماً والمراجع الدينية وأهل العلم والفضل خصوصا، رئيسه فقيد العلم والعلماء سماحة آية الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان عن عمر شريف ناهز 85 عاماً".

ولد الشيخ عبد الأمير قبلان عام 1936 في بلدة ميس الجبل، جنوب لبنان.

وأسند إليه منصب المفتي الجعفري الممتاز في العام 1974، حين كان رفيقاً لمسيرة الإمام السيد موسى الصدر.

وفي العام 1994، انتخب الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما انتخب الشيخ قبلان بالإجماع نائباً للرئيس.

وعلى إثر إصابة الإمام شمس الدين بمرض عضال، تولى المفتي قبلان مهام رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى .

وقام الشيخ قبلان ببناء العديد من المؤسسات التربوية والمساجد ومؤسسات الرعاية. كما أن له عشرات الأبحاث والمقالات والمحاضرات والمؤلفات التي شملت مختلف المواضيع الدينية والتربوية والسياسية والاجتماعية.