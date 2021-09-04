Masrawy logo white

رئيس الحكومة الليبية يعقد جلسة مساءلة حول اشتباكات طرابلس

10:14 م السبت 04 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الليبية يعقد جلسة مساءلة حول اشتباكات طرابلس

عبدالحميد الدبيبة

طرابلس - (د ب أ)

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم السبت، جلسة مساءلة بشأن الأحداث التي جرت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر أمس الجمعة.

وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، فقد قدم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في بداية الجلسة تقريرًا تفصيليًا بشأن الواقعة وكذلك رئيس الأركان العامة المكلف.

وأكد الدبيبة رفض مثل هذه الأعمال وضرورة معاقبة من ساهم في ارتكابها، وأعطى تعليماته للمكلفين من قبل القائد الأعلى للجيش باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

وتم خلال الجلسة تكليف رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصي حقائق على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع.

وكما أعطى رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الهيكلية الإدارية والفنية لرئاسة الأركان والجهات التابعة من أجل الحفاظ على التسلسل العسكري.

وكانت اشتباكات قد اندلعت فجر الجمعة الماضي بين "جهاز دعم الاستقرار" و"اللواء 444" في "معسكر التكبالي" ومحيطه بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس.

عبدالحميد الدبيبة طرابلس الحكومة الليبية اشتباكات طرابلس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا