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أوكرانيا: حريق بكنيسة يأتي على أورج قيمته 1.5 مليون يورو

04:54 م السبت 04 سبتمبر 2021
أوكرانيا: حريق بكنيسة يأتي على أورج قيمته 1.5 مليون يورو

حريق بكنيسة في اوكرانيا

كييف- (د ب أ):

تسبب حريق اندلع في كنيسة كاثوليكية في العاصمة الأوكرانية كييف في إحداث خسائر مادية كبيرة.

وكتب وزير الثقافة الأوكراني اوليكسندر تكاتشينكو في قناة عبر تليجرام، السبت، أن الحريق أتى أيضا على "آلة أورج فريدة من نوعها"، وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة هذه الآلة تصل إلى 5ر1 مليون يورو.

وأظهرت صور بعد اندلاع الحريق مساء أمس الجمعة صعود عامود دخان كبير فوق كنيسة القديس نيكولاس.

وقد تفحمت أجزاء من القاعة الداخلية في الكنيسة كما سقطت إحدى الثريات على الأرض.

وترجح السلطات أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في آلة الأورج.

ويجري استخدام الكنيسة استخدامها كصالة حفلات وطنية لموسيقى الأورج بالإضافة إلى الخدمات الكنسية.

حريق بكنيسة أوكرانيا وزير الثقافة الأوكراني كنيسة القديس نيكولاس

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