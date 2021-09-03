رئيس المجلس الرئاسي الليبي يأمر بوقف الاشتباكات في طرابلس فورا



طرابلس - (د ب أ):

أمر القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس على الفور.

وأصدر المنفي في بيان اليوم الجمعة أمرا لكل القوات التي اشتركت في الاشتباكات، والتي في حالة اشتباك بالتوقف الفوري، والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون تأخير .

كما أمر المنفي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصلت بينها الاشتباكات، وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، وإبلاغ القيادة العليا للجيش بأي إجراء يتم اتخاذه.

وأصدر المنفي أوامر للمدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق الفوري مع آمري القوات التي حصلت بينها الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا للقوانين المعمول بها.

تأتي أوامر المنفى عقب الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم في معسكر "التكبالي" ومحيطه بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس بين "قوة دعم الاستقرار" و"اللواء 444"، والتي لم ترشح بعد أي أخبار عن نتائجها.