Masrawy logo white

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يأمر بوقف الاشتباكات في طرابلس فورا

04:47 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يأمر بوقف الاشتباكات في طرابلس فورا

محمد المنفي


طرابلس - (د ب أ):

أمر القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس على الفور.

وأصدر المنفي في بيان اليوم الجمعة أمرا لكل القوات التي اشتركت في الاشتباكات، والتي في حالة اشتباك بالتوقف الفوري، والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون تأخير .

كما أمر المنفي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصلت بينها الاشتباكات، وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، وإبلاغ القيادة العليا للجيش بأي إجراء يتم اتخاذه.

وأصدر المنفي أوامر للمدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق الفوري مع آمري القوات التي حصلت بينها الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا للقوانين المعمول بها.

تأتي أوامر المنفى عقب الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم في معسكر "التكبالي" ومحيطه بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس بين "قوة دعم الاستقرار" و"اللواء 444"، والتي لم ترشح بعد أي أخبار عن نتائجها.

المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اشتباكات طرابلس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا