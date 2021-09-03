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الخارجية الأمريكية تؤكد أهمية إعادة فتح مطار كابول

03:49 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
الخارجية الأمريكية تؤكد أهمية إعادة فتح مطار كابول

مطار كابول

واشنطن - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، "إن كل مصالح الأطراف الدولية وطالبان تلتقي على إعادة فتح مطار كابول الدولي"، مؤكدًا أن فتح المطار يتطلب جهة أمنية للإشراف عليه لتوفير ضمانات لشركات الطيران لاستخدامه.

وأكد برايس - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة - على أن المساعدات الإنسانية الأمريكية للشعب الأفغاني ستستمر بالطريقة المناسبة، عبر شركائنا الذين يواصلون أنشطتهم الإنسانية في أفغانستان، مضيفًا : "نحن على تواصل مستمر معهم ونحن واثقون من أنهم يواصلون عملهم بالشكل الصحيح منذ وقت طويل".

وأضاف أنه يتم مراجعة الآن سياسة المساعدة للحكومة الأفغانية المقبلة لأنه لم تتشكل بعد ونحن بانتظار الإعلان عن تشكيل الحكومة، منوهًا بمتابعة الإدارة الأمريكية لتصرفات هذه الحكومة في المجالات حقوق الإنسان الأفغاني والمرأة والأقليات، فضلاً عن التزام تلك الحكومة بمكافحة الإرهاب واحترام الأحكام الدولية.

هذا المحتوى من

Asha
مطار كابول أفغانستان الخارجية الأمريكية

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