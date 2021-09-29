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أبو الغيط يتفقد جناح الجامعة العربية في معرض إكسبو دبي 2020

11:10 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
أبو الغيط يتفقد جناح الجامعة العربية في معرض إكسبو دبي 2020

جامعة الدول العربية

القاهرة - أ ش أ

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن أمينها العام أحمد أبو الغيط قام بجولة تفقدية لجناح الجامعة العربية في معرض إكسبو 2020 دبي قبيل افتتاحه رسميا في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك على هامش زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي - سيملس الشرق الأوسط 2021.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، و المفوض العام لمشاركة الجامعة العربية في إكسبو دبي 2020، بأن أبو الغيط تنقل بين أقسام الجناح المستوحاة تصاميمه من قاعات المقر التاريخي للجامعة بالقاهرة، مبدياً إعجابه ببساطة وملاءمة الأفكار المطروحة لتلقين الجمهور الزائر عن الجامعة بتاريخها وحاضرها وآفاقها المستقبلية.

وأوضح زكي أن جناح الجامعة العربية، الذي تم إعداده تحت شعار "ألف مفتاح ومفتاح"، يتيح لزواره أن تكون تجربتهم بشكل تفاعلي مبتكر مما يوفر لهم فرصة لاستكشاف مسيرة العمل العربي الجماعي من منظور جديد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتبع رحلة طويلة من العمل الجماعي العربي لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي والاستقرار والتنمية.

وأشار السفير زكي إلى أن أبو الغيط أعرب عن اعجابه بفكرة اعداد واجهة الجناح من مجموعة من 'الوجوه العربية' من مختلف المجتمعات والأصول بما يعكس التنوع الكبير الذي تتسم به التركيبات السكانية في العالم العربي، لافتا إلى أن تنفيذ الفكرة أضفي بعداً انسانياً مطلوباً وكذلك لوناً مبهجا على جناح الجامعة العربية وأكسبه تميزاً يضاف إلى تميز موقعه الفريد داخل المعرض.

وأضاف أن أبو الغيط عاين بعض ما تعرضه النوافذ "المفاتيح" العشرة للجناح، والتي تعرف الزائر بشكل مبسط على ما تحقق تحت مظلة جامعة الدول العربية من تعاون عربي في مختلف المجالات، كما تتيح له التفاعل معها بتقديم رأيه فيها ومقترحاته لتطوير العمل العربي المشترك.

وأوضح أن مشاركة جامعة الدول العربية في اكسبو دبي، وهي الأولى من نوعها بهذا الحجم، لا تقتصر على ما يقدمه الجناح فقط بل تتعداه إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامج يمتد على مدار 6 أشهر ويتوافق مضمونه مع محاور معرض إكسبو دبي والتي تركز علي موضوعات الابتكار والشباب والمرأة.

وأشار السفير زكي، إلى أن أبو الغيط أعرب عن امتنانه للدعم الذي تلقته الجامعة العربية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن إدارة إكسبو دبي 2020 والذي مكن الجناح من الخروج بالشكل المتميز الذي يليق بالجامعة ومكانتها، وثنائه علي جهود فريق الأمانة العامة للجامعة العربية على جهودهم الكبيرة طيلة أربع سنوات والتي تكللت بتقديم الجناح بشكل مبتكر وحديث .

هذا المحتوى من

جامعة الدول العربية الجامعة العربية معرض إكسبو دبي 2020 أحمد أبو الغيط

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