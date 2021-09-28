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الحزب الموريتاني الحاكم يحذر من المساس باستقرار البلاد

02:45 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الحزب الموريتاني الحاكم يحذر من المساس باستقرار البلاد

موريتانيا

نواكشوط-(أ ش أ):

حذر الحزب الموريتاني الحاكم (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) من المساس بالاستقرار الذي تعيشه البلاد.

وذكر الحزب -في بيان نشره على إثر فوضى عارمة شهدتها إحدى مدن الجنوب الموريتاني- أنه يحذر أصحاب النوايا السيئة من استغلال مطالب وعواطف المواطنين والمساس بالسكينة والأمن العموميين تحقيقا لمآرب وأهداف خبيثة.

وانتقد الحزب -الذي يسيطر على البرلمان والمجالس الإقليمية والبلدية- أعمال التخريب التي طالت ممتلكات قومية وخاصة في مدينة الركيز جنوب موريتانيا، مؤكدا أن لا علاقة لها البتة بالمطالبة بتحسين الخدمات العمومية وتتنافى مع أخلاق وقيم المجتمع الموريتاني.

وقال الحزب إنه يدافع عن حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية ودون المساس بالمصالح والممتلكات القومية أو الخاصة.

هذا المحتوى من

Asha
موريتانيا نواكشوط حزب الاتحاد الموريتاني مدينة الركيز

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