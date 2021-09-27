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البر الرئيسي الصيني يسجل 13 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

07:44 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 13 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أرشيفية

بكين- (د ب أ):

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم أمس الأحد 13 إصابة جديدة، محلية العدوى، بكوفيد-19.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول إنه تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 سُجلت في هيلونججيانج، وحالتين في فوجيان.

وتم أيضا تسجيل 22 إصابة جديدة وافدة، من بينها 12 حالة في يوننان، وثلاث حالات في بكين، وحالة في كل من تيانجين ولياونينج وشانغهاي وجيانجسو وتشيجيانج وشاندونج وقوانجدونج.

وقالت اللجنة إنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة يشتبه في إصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 أمس الأحد.

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