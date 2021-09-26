الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على حريق في مركز أبحاث بطهران

طهران - (د ب أ)

قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيطر على حريق في أحد مراكز الأبحاث التابعة له في غرب طهران، حسبما أفاد بيان صادر عن الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني "سيباه نيوز"

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان قوله إن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إندلاع الحريق مساء اليوم الأحد. ولم ترد تفاصيل عن سبب إندلاع الحريق.

ووصف الحرس الثوري المنشأة بأنها "مركز أبحاث للاكتفاء الذاتي" دون توضيح الغرض منها أو موقعها.

يذكر أن الحرائق والانفجارات في منشأت النفط ليست غير معتادة في إيران، وهي منتج كبير للنفط والغاز، إلا أن السلطات كانت تلقي باللائمة في تلك الحوادث التي تقع في المواقع العسكرية والنووية على عمليات التخريب. وقد تزايدت هذه الحوادث العام الماضي مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة مع تطبيق إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب "استراتيجية الضغط القصوى".