لافروف وبيدرسن يبحثان سير العملية السياسية في سوريا

موسكو - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن سير العملية السياسية في سورية، ومسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية.

وعقد الاجتماع بمدينة نيويورك الأمريكية، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أورده موقع قناة (أر تي) بالعربي اليوم السبت إن الطرفين "ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضافت وزارة الخارجية أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواصلة الحوار السوري المباشر دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي".