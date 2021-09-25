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جوتيريش ولافروف يشددان على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في الساحة الدولية

06:19 م السبت 25 سبتمبر 2021
جوتيريش ولافروف يشددان على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في الساحة الدولية

أنطونيو جوتيريش

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شددا على أهمية تعزيز دور المنظمة الدولية في الساحة الدولية، كما أبديا نية تنمية التعاون بين روسيا والأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع ثنائي على هامش فعاليات الجمعية العامة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن الطرفين تبادلا وجهات النظر والآراء حول عدد من القضايا الدولية بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتجهيز للقمة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذي ينعقد في جلاسكو باسكتلندا الشهر المقبل.

وأضافت الوزارة أن "الطرفين تناولا أيضا عددا من القضايا الإقليمية مثل الوضع في أفغانستان وشرق أوكرانيا وسوريا وليبيا، كما أجرى الجانبان مناقشة منفصلة حول تعيين كبار مسؤولي الأمم المتحدة".

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