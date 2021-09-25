بوتين خلال اجتماع مع الأحزاب الفائزة بالبرلمان: انتخابات الدوما امتثلت للقانون

موسكو - (أ ش أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، في اجتماع مع قادة الأحزاب السياسية التي فازت بمقاعد في مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، إن انتخابات الدوما أجريت علنا وفي إطار التزام صارم بالقانون.

وأشار بوتين - في تصريحاته، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) - إلى أن تشكيل الدوما حدده الشعب الروسي "الذي مارس حقه السيادي الدستوري".

وقال إن حزب روسيا الموحدة أظهر قيادته خلال انتخابات مجلس الدوما. وهنأهم بوتين على هذا النجاح، مشيراً إلى أنه "نجاحهم تحقق من خلال منافسة شديدة مع خصوم أقوياء".

وأضاف إن العدد المتزايد للفصائل في مجلس الدوما الجديد يثبت تطور الديمقراطية في البلاد، و"للمرة الأولى منذ انتخابات 1999، سيكون هناك أكثر من أربعة فصائل في الدوما".