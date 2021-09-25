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التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

01:03 م السبت 25 سبتمبر 2021
التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

تحالف دعم الشرعية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال التحالف، في بيان صحفي اليوم ، إن "استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت أمس الجمعة طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها.

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج.

تحالف دعم الشرعية اليمن السعودية الحوثيون

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