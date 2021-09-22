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النواب الأمريكي يضيف عقوبات ديون روسيا لمشروع قانون سياسة الدفاع

11:28 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
النواب الأمريكي يضيف عقوبات ديون روسيا لمشروع قانون سياسة الدفاع

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

أيد مجلس النواب الأمريكي بندا يمدد الحظر المفروض على شراء الأمريكيين أو بيعهم الديون السيادية الروسية الصادرة حديثا إلى أسواق ثانوية لمعاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات الأمريكية.

وستتم إضافة مشروع القانون، الذي كتبه النائب الديمقراطي بولاية كاليفورنيا براد شيرمان وتبناه المجلس بالتصويت الصوتي في مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي، الذي من المتوقع أن يمرره المجلس بدعم واسع من الحزبين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. إلا أن وضع مشروع القانون في مجلس الشيوخ غير واضح، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويعد استهداف السوق الثانوية للديون السيادية تصعيدا كبيرا لنظام العقوبات. وقد استفادت الأسواق الروسية هذا العام من تصور أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد مواجهة الكرملين نظرا لتعامله مع قضايا أكثر إلحاحا مثل الصين وأفغانستان.

مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سياسة الدفاع روسيا الانتخابات الأمريكية

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