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الرئيسان الأمريكي والعراقي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

09:04 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الرئيسان الأمريكي والعراقي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس الأميركي جو بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره العراقي برهم صالح تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون.

وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن الرئيسين الأمريكي والعراقي ناقشا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في المبادرات الدبلوماسية الإقليمية.

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل، مشيدا بـالمبادرات الأخيرة مثل قمة بغداد الإقليمية والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في وقت سابق من هذا العام باعتبارها رمزا مهما لإسهامات العراق في الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان.

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الرئيس الأمريكي الرئيس العراقي جو بايدن الأمم المتحدة برهم صالح

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