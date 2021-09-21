شكري والممثل الأعلى الأوروبي يبحثان التعاون المشترك

مصر - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الثلاثاء مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، العلاقات الثنائية في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

يأتي اجتماع شكري مع المسئول الأوروبى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.