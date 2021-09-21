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رئيس الوزراء اللبناني يزور فرنسا الخميس المقبل

06:46 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء اللبناني يزور فرنسا الخميس المقبل

نجيب ميقاتي

لبنان - (أ ش أ)

أعلن مجلس الوزراء اللبناني أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيتوجه بعد غد الخميس، إلى فرنسا في زيارة عمل.

وأضاف المجلس أنه من المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة في قصر الإليزيه.

كانت حكومة نجيب ميقاتي قد نالت الثقة أمس في الجلسة المخصصة لذلك بمجلس النواب بعد مناقشة البيان الوزاري لحكومته والذي تضمن تفعيل المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس الفرنسي في أغسطس من العام الماضي لإنقاذ لبنان وخصوصا بعد كارثة انفجار ميناء بيروت البحري.

تعد زيارة فرنسا هي أول جولة خارجية يقوم بها ميقاتي بعد توليه المنصب في العاشر من سبتمبر الجاري.

هذا المحتوى من

Asha
نجيب ميقاتي أعلن مجلس الوزراء اللبناني فرنسا إيمانويل ماكرون

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