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سفارة ليتوانيا بالقاهرة تنعي وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي

06:20 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
سفارة ليتوانيا بالقاهرة تنعي وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي

المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق

مصر - (أ ش أ)

نعت سفارة ليتوانيا في مصر ببالغ الأسى وفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وقالت السفارة -في بيان على صحفتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم الثلاثاء- "وفي ظل هذه الظروف الحزينة تود أن نعرب عن خالص تعازينا إلى عائلة وأصدقاء المشير الراحل، وكذلك الحكومة المصرية والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم.. لقد خدم طنطاوي بلاده بوفاء وكان قائداً عظيماً حتى في أصعب الأوقات".

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سفارة ليتوانيا المشير طنطاوي وفاة المشير طنطاوي

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