سفارة ليتوانيا بالقاهرة تنعي وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي

مصر - (أ ش أ)

نعت سفارة ليتوانيا في مصر ببالغ الأسى وفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وقالت السفارة -في بيان على صحفتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم الثلاثاء- "وفي ظل هذه الظروف الحزينة تود أن نعرب عن خالص تعازينا إلى عائلة وأصدقاء المشير الراحل، وكذلك الحكومة المصرية والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم.. لقد خدم طنطاوي بلاده بوفاء وكان قائداً عظيماً حتى في أصعب الأوقات".