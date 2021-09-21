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الجيش اللبناني يعلن توقيف خلية مؤيدة لتنظيم داعش

03:38 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الجيش اللبناني يعلن توقيف خلية مؤيدة لتنظيم داعش

الجيش اللبناني

بيروت - (د ب أ):

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء توقيف خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي في طرابلس شمالي البلاد.

وقالت قيادة الجيش، مديرية التوجيه، في بيان صحفي اليوم، "أوردته الوكالة الوطنية للإعلام": "أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عددا من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان".

وبحسب البيان، سعى عناصر الخلية إلى تجنيد آخرين لمساعدتهم، مشيرا إلى أن الخلية بدأت نشاطها في شهر يونيو الماضي، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين - طرابلس بتاريخ 22 أغسطس الماضي.

ووفق البيان، بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

الجيش اللبناني تنظيم داعش اعتقال خلية طرابلس

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