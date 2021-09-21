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خرائط جديدة تكشف عن تهديدات لمناطق ساحلية أسترالية بسبب تغير المناخ

07:27 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
خرائط جديدة تكشف عن تهديدات لمناطق ساحلية أسترالية بسبب تغير المناخ

أستراليا

سيدني- (د ب أ):

كشفت خرائط محدثة اليوم الثلاثاء أن بعض النقاط الساحلية الساخنة في أستراليا يمكن أن تُجرف مع ارتفاع مياه المحيطات، وسط تأثيرات تغير المناخ.

وأنشأت شركتان أستراليتان لرسم الخرائط موقع "كوستال ريسك أستراليا" الذي يسمح للمستخدمين بتصور كيف يمكن أن تكون منازلهم وأحيائهم ومواقعهم الساحلية المفضلة عرضة لارتفاع منسوب مياه البحر.

وتستخدم الخرائط نماذج من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي يتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 84 سنتيمترا بحلول عام 2100.

وتظهر الخرائط أن مساحات كبيرة من الشواطئ الشعبية، بما في ذلك في خليج بايرون ومانلي، سوف تغمرها المياه. كما يمكن أن تكون النقاط السياحية الساخنة بما في ذلك نوسا في كوينزلاند وكيرنز وجزيرة هندمارش تحت الماء.

ويظهر الموقع أيضا أن المنازل في فيكتوريا وكوينزلاند وغرب أستراليا وجنوب أستراليا وتسمانيا يمكن أن تكون مهددة بشكل متزايد.​

أستراليا المناخ سيدني ارتفاع مياه المحيطات

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