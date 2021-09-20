مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا تخفف قيود السفر أمام الأجانب قريبًا

واشنطن - (د ب أ)

أعلن مسؤول رفيع المستوى بالبيت الأبيض اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستقوم قريبًا بإعادة فتح حدودها أمام معظم المسافرين الأجانب طالما أنهم تلقوا التطعيم الكامل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جيف زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا بالبيت الأبيض، إن القواعد الجديدة للسفر الدولي ستصبح سارية المفعول اعتبارًا من مطلع نوفمبر. وعقب الاعلان عن هذه التغييرات ارتفعت أسعار أسهم شركات الطيران.

وأوضح زينتس أنه سيتعين على المسافرين تقديم ما يثبت تلقيهم للقاح لكي يسمح لهم بركوب الطائرات المتجهة للولايات المتحدة، وأن النظام الجديد سوف يتضمن متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق باختبار فيروس كورونا وتتبع مخالطة المرضى.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سوف تحدد التعريف للملقحين بالكامل بالنسبة للمسافرين الدوليين.

وذكرت بلومبرج أن الاجراءات سوف تشمل أيضا متطلبات أكثر صرامة لاختبار الفيروس، بما في ذلك الأمريكيون غير الملقحين.

وقال زينتس "سوف نحمي الأمريكيين هنا في الداخل ونعزز سلامة السفر الدولي".

وتعد الإجراءات الجديدة بمثابة اصلاح شامل لقواعد الدخول التي جرى فرضها على الزائرين للولايات المتحدة في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

واشتكى الاتحاد الأوروبي بالذات من أن الولايات المتحدة أبقت على قيود السفر بالنسبة لمواطنيه الملقحين، حتى بعد أن سمح بدخول الأمريكيين الملقحين لدول التكتل.