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اشتية بخصوص ملف الأسرى: من حق كل أسير أن ينشد الحرية

01:09 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
اشتية بخصوص ملف الأسرى: من حق كل أسير أن ينشد الحرية

محمد اشتية

(وكالات):

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن "الحكومة الفلسطينية تتابع ملف الأسرى بكل جدية وبشكل يومي"، مؤكدا ضرورة "الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى التي التزمت بها إسرائيل".

وفي مستهل اجتماع الحكومة بخصوص الأسرى، قال اشتية: "إن أسرانا، هم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية، وقد جاء تمكن 6 منهم من الهرب وإعادة اعتقالهم، ليفتح ملف الأسرى من جديد".

وأضاف: "إننا نتابع هذا الملف بكل جدية وبشكل يومي، وهناك هيئة مختصة تتابع كل التفاصيل، ومعها فريق من المحامين الأكفاء، وعليه لا بد من إنهاء هذا الملف، والإفراج أولا عن الدفعة الرابعة التي التزمت بها إسرائيل، والإفراج عن الأسرى من المرضى والنساء والأطفال، وإنهاء موضوع الاعتقال الإداري مرة وبلا رجعة".

وأكمل: "إن من حق كل أسير أن ينشد الحرية..الهيئات الدولية تتابع معنى قضايا الأسرى"

محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الحكومة الفلسطينية الأسرى

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