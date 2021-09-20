مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم شنّه طالب بجامعة روسية

(بي بي سي):

أفاد المحققون في روسيا بأن مسلحا قتل ثمانية أشخاص، على الأقل، وأصاب آخرين، في جامعة بيرم، الواقعة في منطقة جبال الأورال.

وخلال الهجوم، تحصن الطلاب والمعلمون داخل مبنى الجامعة. وشوهد آخرون يقفزون من النوافذ. وأصابت الشرطة المهاجم، الذي يُعتقد أنه طالب، قبل أن تعتقله.

وتشير التقارير إلى أن المهاجم كتب، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه شن الهجوم بمفرده، وليس لديه أية دوافع سياسية أو دينية.