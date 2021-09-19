بلغاريا تسجل 951 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

صوفيا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الأحد تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية أنه تم تسجيل -خلال الفترة نفسها، حسبما ذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية- 30 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و985 حالة.

وأوضحت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 481 ألفا و728 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، مؤكدة وجود 4703 مرضى في المستشفيات حاليا، من بينهم 396 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 422 ألفا و355 حالة، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 39 ألفا و388.