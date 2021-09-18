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زلزال بقوة 5 درجات يضرب السلفادور

06:06 م السبت 18 سبتمبر 2021
زلزال بقوة 5 درجات يضرب السلفادور

مقياس ريختر

واشنطن - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر السلفادور اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترا جنوب غرب مدينة لا ليبيرتا، عند التقاء خط عرض 267ر13 درجة شمالا، وخط طول 587ر89 درجة غربا، وعلى عمق 7ر52 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

مقياس ريختر واشنطن زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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