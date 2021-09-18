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وزير خارجية إيطاليا يحضر اجتماع الأمم المتحدة حول ليبيا

01:50 م السبت 18 سبتمبر 2021
وزير خارجية إيطاليا يحضر اجتماع الأمم المتحدة حول ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو

روما- أ ش أ:

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، السبت، أنه سوف يحضر اجتماع للأمم المتحدة المقرر أن تنطلق يوم الاثنين حول ليبيا.

وقال دي مايو في مقر المجلس الإقليمي بحسب وكالة الانباء الايطالية "أنسامد": "لدينا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن أشارك مع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا في رئاسة اجتماع خاص بشأن ليبيا".

وأضاف "هدفنا هو تسريع آلية خروج القوات الأجنبية والمقاتلين في ليبيا"، مُتابعًا: "أشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلقه من أن شركات المرتزقة والجيوش النظامية الأجنبية يجب عليها مغادرة تلك المنطقة".

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لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي الأمم المتحدة ليبيا

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