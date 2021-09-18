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طالبان تسمح بتقديم مساعدات إنسانية لسكان ولاية "بانشير" الأفغانية

10:46 ص السبت 18 سبتمبر 2021
طالبان تسمح بتقديم مساعدات إنسانية لسكان ولاية "بانشير" الأفغانية

حركة طالبان

كابول- (د ب أ):

قررت الحكومة المؤقتة لحركة طالبان تقديم مساعدات إنسانية لسكان ولاية "بانشير" الأفغانية ، بعد أن استولت الحركة على الولاية، باعتبارها المعقل الأخير في أفغانستان.

وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، السبت، إنه تم اتخاذ القرار من قبل الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء، الملا محمد حسن أخوند.

ويقول مسؤولون من طالبان بولاية "بانشير" وسكان في الولاية إن جميع الطرق المؤدية إلى الولاية، أعيد فتحها واستؤنفت الاتصالات.

ويقول سكان بالولاية إنهم في أزمة إنسانية، ويحتاجون بشدة إلى مساعدات إغاثة

وأضاف السكان أن 90% منهم غادروا "بانشير" ، بعد أن سقطت في أيدي طالبان.

يأتي أول اجتماع لحكومة إمارة أفغانستان الإسلامية، في وقت لم تعترف بها أي دولة حتى الآن.

حركة طالبان ولاية بانشير الأفغانية أفغانستان

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