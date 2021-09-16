مقتل 16 جنديا نيجيريا في كمين منسوب لتنظيم داعش

وكالات:

قتل ما لا يقل عن 16 جنديا نيجيريا وعنصران مسلحان مناهضان للإرهابيين في كمين نسب إلى تنظيم داعش الإرهابي بولاية غرب إفريقيا، في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد على ما أفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس برس الخميس.

ويعتبر الهجوم الذي وقع الأربعاء الأكثر حصدا للأرواح بين هجمات هذا التنظيم على القوات المسلحة النيجيرية هذه السنة. وتواجه هذه القوات تمردا في شمال شرق البلاد منذ 12 عاما.