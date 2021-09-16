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مقتل 16 جنديا نيجيريا في كمين منسوب لتنظيم داعش

06:35 م الخميس 16 سبتمبر 2021
مقتل 16 جنديا نيجيريا في كمين منسوب لتنظيم داعش

جنود نيجيريا

وكالات:

قتل ما لا يقل عن 16 جنديا نيجيريا وعنصران مسلحان مناهضان للإرهابيين في كمين نسب إلى تنظيم داعش الإرهابي بولاية غرب إفريقيا، في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد على ما أفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس برس الخميس.

ويعتبر الهجوم الذي وقع الأربعاء الأكثر حصدا للأرواح بين هجمات هذا التنظيم على القوات المسلحة النيجيرية هذه السنة. وتواجه هذه القوات تمردا في شمال شرق البلاد منذ 12 عاما.

مقتل جنود في نيجيريا تنظيم داعش الإرهاب القوات المسلحة النيجيرية

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