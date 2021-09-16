Masrawy logo white

روسيا تستهدف جوجل وأبل في حملة إجراءات صارمة قبل الانتخابات

05:46 م الخميس 16 سبتمبر 2021
روسيا تستهدف جوجل وأبل في حملة إجراءات صارمة قبل الانتخابات

روسيا

موسكو - (د ب أ):

تكثف روسيا الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية قبل الانتخابات البرلمانية، في أحدث خطوة لتضييق الخناق على الإنترنت.

ومن المقرر إجراء الانتخابات على مدار 3 أيام من الـ17 وحتى الـ19 من سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن النواب اختاروا شركة أبل وشركة جوجل التابعة لألفابيت لعدم قيامهما بحجب الوصول محتوى ذي صلة بحملة احتجاجية بقيادة زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

وهددت الأجهزة الرقابية بزيادة الغرامات بشكل كبير على الشركتين. وترمي ما يطلق عليها مبادرة التصويت الذكي التي أطلقها نافالني إلى تركيز الاستياء الشعبي لهزيمة مرشحي الحزب الحاكم. ومنعت المحاكم الروسية ذكره عبر الانترنت.

وأدت حملة إجراءات صارمة إلى عرقلة الوصول إلى "مستندات جوجل" في روسيا بعدما استخدم أنصار نافالني مستندات جوجل لتوزيع قوائمها من المرشحين الموصى بهم، بحسب جماعة حقوق الإنترنت " روسكومسفوبودا". وجرى تسجيل مشاكل مماثلة أوائل الأسبوع مع "متجر تطبيقات" أبل الذي جرى توزيع تطبيق تصويت ذكي عبره.

روسيا جوجل أبل شركات التكنولوجيا الأمريكية

الخبر التالى:

السفير المصري ببيروت يبحث مع وزير الطاقة اللبناني آخر تطورات تصدير الغاز للبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بيان عاجل من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا