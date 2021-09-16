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اليوم.. عقد اجتماعات الدورة الـ11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة

07:02 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
اليوم.. عقد اجتماعات الدورة الـ11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمطار القاهرة الدولي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الليبي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم اليوم عقد لقاء ثنائي بين الدكتور مصطفي مدبولي، وعبد الحميد الدبيبة، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصرى والليبى.

كذلك من المقرر أن يتم في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة.

مصطفى مدبولي مطار القاهرة الدولي حكومة الوحدة الوطنية ليبيا

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