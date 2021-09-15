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البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة تجاه مطار أبها السعودي

08:05 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة تجاه مطار أبها السعودي

البحرين

البحرين - (أ ش أ)

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين - وقوف المملكة في صف واحد إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمن وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين الآمنين.

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البحرين الحوثيين طائرة مسيرة مطار أبها السعودي

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