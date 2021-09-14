في ذكرى التطبيع.. بلينكن يعقد اجتماعًا عبر الفيديو مع إسرائيل و٣ دول عربية

واشنطن - (أ ف ب)

يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة اجتماعًا عبر الفيديو بمشاركة نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات بين دولهم، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وقال متحدث باسم الوزارة الثلاثاء إن بلينكن سيلتقي وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب "للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقات أبراهام (ابراهيم) والبحث في سبل ترسيخ الروابط وبناء منطقة أكثر ازدهارًا".

يشكل الإعلان عن الاجتماع كما واستخدام عبارة "اتفاقات أبراهام" إقرارًا تامًا لإدارة الرئيس جو بايدن بما وصفته إدارة سلفه دونالد ترامب بأنه علامة نجاح لسياستها الخارجية.

فبعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيات سلام مع مصر والأردن، طبّعت الإمارات ومن ثم البحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل.

وسيكون السودان الذي قدّمت حكومته المدنية الجديدة تعهّدًا لترامب بالمضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أن تكبح زخمها المعارضة الشعبية، الغائب الأبرز عن احتفالات الجمعة.

ويقول معارضو مقاربة ترامب إن تطبيع العلاقات لا يشكل بديلاً للتوصل إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لا سيمّا أن الإدارة السابقة كانت داعمة بشدة للدولة العبرية ولما تعتبره حقّها في ضم الأراضي.

جاء التقارب بين الدول العربية وإسرائيل بعدما وعد ترامب الإمارات بصفقة بيع مقاتلات اف-35 واعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مخالفًا توجّهًا للسياسة الخارجية الأمريكية بقي معتمدًا لأمد طويل.

ولم يغيّر بايدن أيًا من هذين القرارين على الرغم من أن إدارته تقول إنها تولي اهتمامًا أكبر للتدقيق بالمبيعات للجيش الإماراتي.