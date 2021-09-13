Masrawy logo white

واشنطن تطلب من طالبان تقديم ضمانات مكتوبة لتوفير مساعدات إنسانية لأفغانستان

06:14 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
واشنطن تطلب من طالبان تقديم ضمانات مكتوبة لتوفير مساعدات إنسانية لأفغانستان

حركة طالبان في أفغانستان

جنيف - (د ب أ)

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من حركة طالبان تقديم ضمانات مكتوبة في مقابل توفير مساعدات إنسانية لأفغانستان.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس في مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان في جنيف اليوم الإثنين: "الكلمات لم تعد كافية. علينا رؤية أفعال"، مؤكدة على أن حقوق منظمات الإغاثة والنساء والأقليات معرضة للخطر.

وأضافت توماس في كلمتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس أن وكالات الإغاثة الإنسانية لا تستطيع القيام بعملها ما لم تف طالبان بهذه الالتزامات الأساسية والمبادئ الإنسانية.

وأعلنت توماس عن تقديم الولايات المتحدة مساعدات لأفغانستان بقيمة 64 مليون دولار.

حركة طالبان جنيف واشنطن أفغانستان

الخبر التالى:

الرئيس التونسي يُقيل وزيرة الرياضة بالنيابة وسط ترقب لإعلان الحكومة الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
481

إصابات اليوم

11

وفيات اليوم

651

متعافون اليوم

292957

إجمالي الإصابات

16871

إجمالي الوفيات

246726

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا