طهران تسمح للمفتشين الدوليين بالعودة لمراقبة مواقعها النووية

طهران- (بي بي سي):

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والحكومة الإيرانية، الأحد، أنهما توصلتا إلى اتفاق يهدف إلى تخفيف التوترات، وحل بعض الخلافات بشأن مراقبة بعض المواقع النووية في إيران.

وجاء في بيان مشترك عقب المحادثات التي عقدت بين الجانبين في طهران، أنه تم الاتفاق على السماح للمفتشين باستخدام المعدات الخاصة لجمع البيانات في المواقع النووية، بعد أن منعت إيران ذلك منذ عدة أشهر.

وسبق لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن قال إن تعليق طهران بعض عمليات تفتيش الوكالة لأنشطتها النووية "يقوض بشكل خطير" مهام عملية المراقبة.

وكان الإيرانيون حدوا من تعاونهم مع الوكالة ردا على العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي فرضت بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الدولية الست (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا).