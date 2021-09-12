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السودان: استرداد أراض من رموز في النظام السابق

11:44 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
السودان: استرداد أراض من رموز في النظام السابق

السودان

الخرطوم- أ ش أ:

اصدرت لجنة تفكيك النظام السابق في السودان واسترداد الأموال العامة، قرارا باسترداد أراض مسجلة بأسماء رموز وقادة النظام السابق، بلغت جملتها 2376 فدانا، تم الاستيلاء عليها عبر استغلال النفوذ والسلطات.

وشمل القرار استرداد أراض من رموز في النظام السابق، من بينهم إبراهيم أحمد عمر، علي عثمان محمد طه، أحمد محمد هارون، محمد حسن الأمين، ووزراء ومسؤولون سابقون.

وقال الرئيس المناوب للجنة تفكيك النظام السابق في السودان -في مؤتمر صحفي - إن اللجنة مؤسسة حكومية، تحت مظلة مجلس السيادة، وجميع العاملين فيها يخضعون للسلطة الإدارية للحكومة، ويمثلون أمام القانون السوداني، لافتا إلى أنها تعمل في فحص فساد منسوبي النظام البائد، وتحت يديها عدد من ملفات الحقبة الحالية.

ودعا محمد الفكي إلى الإسراع في تشكيل لجنة مفوضية الفساد لتقوم بدورها وعملها في هذا المنحى.

هذا المحتوى من

Asha
السودان استرداد أراض استرداد الأموال العامة مؤتمر صحفي

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